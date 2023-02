Bis zu 10 Jahre Haft - Wettskandal ausgeweitet!

Finale im Betrugsprozess um manipulierte Fußballspiele in Graz: Nach dem Auftakt im letzten September ist die Verhandlung in dieser Woche fortgesetzt worden. Zehn Ex-Spieler sollen im Jahr 2019, vorwiegend in der Regionalliga Ost, 19 Matches manipuliert und auf die verfälschten Ergebnisse oder etwa provozierte Eckbälle gewettet haben. Wettanbieter sollen so um rund 200.000 Euro gebracht worden sein - doch wie sich nun durch weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei herausgestellt hat, dürfte der Schaden noch beträchtlich höher sein. Staatsanwalt Hansjörg Bacher dehnte gestern die Anklage aus, die Schadenssumme hat sich mit 470.000 Euro mehr als verdoppelt! „Das ist ein Fall von umfassender organisierter Kriminalität. Es heißt nicht umsonst Wettmafia“, betonte der Staatsanwalt in seinem Schlussplädoyer.