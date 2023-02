Maden im Essen: Tiroler Hotel muss teils zusperren

Da kann sich schon einem der Magen umdrehen: Maden im Essen! Was man sonst nur aus dem Dschungelcamp kennt, wurde nun in einem Drei-Sterne-Hotel in Tirol ekelhafte Realität. Die Rezensionen im Internet sind haarsträubend: „Ich musste meine Tochter abholen, da sie nichts essen konnte, weil Maden im Essen entdeckt wurden – drei Tage hintereinander! Sie ist jetzt krank zu Hause und kann kaum auf den Beinen stehen“, heißt es da zum Beispiel. Ein anderer Gast schreibt: „In zwei Tagen hatten wir zweimal Maden im Essen.“ Aufmerksam gemacht wurde die „Tiroler Krone“ von einem Anrufer: Im ganzen Betrieb sei ein Madenbefall, den Behörden wäre dies schon lange bekannt, doch erst am Dienstag wurde das Hotel dann angeblich geschlossen.