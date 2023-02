Feste Shampoos im Test: Nicht alle überzeugen

Bedenklicher Duftstoff in einigen Produkten

In vier der Schlusslichter im Test wurde der kennzeichnungspflichtige Duftstoff Coumarin gefunden, den auch das Bundesinstitut für Risikobewertung in Deutschland als bedenklich einstuft, weil er leberschädigend sein kann und in Tierversuchen in höherer Dosis Krebs auslöste. In einem weiteren der am schlechtesten bewerteten Produkte wurde flüssiges Mikroplastik und der Komplexbildner EDTA, der die Umwelt belastet und als reizender und gesundheitsschädlicher Stoff eingestuft ist, gefunden.