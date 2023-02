Maskenpflicht fällt in Spitälern und Pflegeheimen

„Normalbetrieb“ ab 30. Juni

„Die hohe Immunität in der Bevölkerung und die Verfügbarkeit von COVID-19-Medikamenten lasse diesen Schritt zu“, betonte Gesundheitsminister Johannes Rauch am Mittwoch. Ab 30. Juni soll Österreich somit wieder in den „Normalbetrieb“ zurückkehren.