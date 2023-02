Eine spektakuläre Rochade am Harder Kreis

Von Liga-Konkurrent Linz wechselt der Serbe Dejan Babic an den Bodensee. Im Gegenzug geben die Harder nach zwei Jahren Kreisläufer Jadranko Stojanovic (30) im Sommer an die Stahlstädter ab. Der ersetzt dort das künftige Harder Kraftpaket. Der 1,87 Meter große und über 100 Kilogramm schwere Neuzugang erzielte in der laufenden Meisterschaft bislang 67 Tore für die Oberösterreicher. Der Kroate Jadranko Stojanovic netzte 35 Mal für den Vizemeister aus dem Ländle ein.