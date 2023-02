So retteten Ersthelfer einem Lkw-Fahrer das Leben

Mutigen Ersthelfern und Einsatzkräften hat ein Lkw-Fahrer sein Leben zu verdanken. Der Mann donnerte am Dienstag mit seinem Sattelzug in Grödig bei Salzburg in den reißenden Almkanal. Eine Überlebenschance schenkten ihm mutige und beherzte Ersthelfer, die nicht zögerten. Wie die Rettung gelang, weiß die „Krone“.