Kindesmissbrauch vor Web-Cam++HPV-Impfung gratis

Das LKA Oberösterreich klärte einen Fall von Kindesmissbrauch und -pornografie. Ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck steht im Verdacht, einschlägiges Material getauscht, gehortet und auch in Auftrag gegeben zu haben. Weitere Ermittlungen des LKA ergaben, dass der Beschuldigte auch einschlägige Live-Video-Chats betrieb. Hierbei stand der 37-Jährige mit Frauen aus dem ostasiatischen Raum in Kontakt. Bei diesen sichergestellten Chats wies der Tatverdächtige diese Frauen an, Kinder vor der laufenden Webcam entsprechend seinen eigenen Anweisungen zu missbrauchen. Es kam sowohl zu Versuchen als auch zur vollendeten Bestimmungstäterschaft. Die Opfer dieser Taten dürften im Alter von ca. zwei Monaten bis höchstens sechs Jahren gewesen sein, wie sichergestellte Screenshots belegen.