Mini-Strombedarf kam Zivildiener teuer zu stehen

Ein Zivildiener (20) erhielt lediglich zwei Monate nach seinem Umzug in eine Wohnung in Niederösterreich eine Stromrechnung in der Höhe von 1246 Euro - das Fünffache des kürzlich abgeschlossenen Vertrags! Nach mehreren Telefonaten und Servicecenter-Besuchen stellte sich heraus: Es war ein Irrtum.