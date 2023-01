Billigeres Parken soll Kunden bringen

Eine weitere Park-Neuerung sorgt aber für geteilte Meinungen. Auch Hauseinfahrten sind ja ab sofort gebührenpflichtig, sofern sie auf der Straße liegen. „Eine Frechheit“, findet eine Hausbesitzerin. Sie selbst hat zwar wie alle Innenstadtbewohner ein Parkpickerl, aber natürlich müssen nun ihre Besucher bezahlen. Offen ist übrigens, ob Hauseinfahrten in allen Kurzparkzonen betroffen sind – in den gebührenfreien also jetzt eine Parkuhr benötigt wird. Eine Anfrage bei der Stadt blieb unbeantwortet; offenbar grübelt man noch.