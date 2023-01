Ukraine: Sanktionen gegen Raiffeisen und UniCredit

RBI wegen Russland-Engagement in der Kritik

Die österreichische Raiffeisen Bank International (RBI) steht schon seit längerem wegen ihres Russland-Engagements in der Kritik. Erst am 13. Jänner hatte der ukrainische Botschafter in Österreich, Wassyl Chymynez (Bild oben), österreichische Firmen aufgefordert, sich vom russischen Markt zurückzuziehen. Sie sollten Russlands Präsidenten Wladimir Putin nicht weiter helfen, seinen Angriffskrieg auf die Ukraine zu finanzieren, sagte er in einem ZiB-2-Interview.