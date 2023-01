Tiroler FPÖ sieht ersten Schritt zu Kanzler Kickl

FPÖ-Gewinne für Dornauer ein „Alarmsignal“

Seitens der SPÖ wurde festgestellt, dass die „‘Absolute‘ der ÖVP in jeder Hinsicht gebrochen wurde - auch in der Landesregierung“. Die massiven Stimmenverschiebungen zur FPÖ müssten ein Alarmsignal für alle vernünftigen Kräfte im österreichischen politischen System sein. „Wir müssen alles daran setzen, unser Land gemeinsam sicher durch die anhaltende und besonders komplexe Teuerungskrise zu manövrieren“, so Georg Dornauer, Landeshauptmann-Stellvertreter in Tirol.