NÖ-Wahl: „Ergebnis für Bundes-SPÖ ein Armageddon“

Nächste Runde im Streit Doskozil vs. Rendi-Wagner?

Metzger glaubt nicht, dass sich SPÖ-NÖ-Spitzenkandidat Franz Schnabl halten wird können. „Ich glaube auch, dass die Stimmen kommen werden, dass Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil mit seiner Kritik an SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi doch recht hat.“ Man hätte bei der Niederösterreich-Wahl einen Profit schlagen müssen. Das schlechte Abschneiden wird nun jedoch vielmehr innerhalb der Bundes-SPÖ wieder für Unruhen sorgen. Andreas Babler, SPÖ-Bürgermeister in Traiskirchen, beschreibt die Lage der SPÖ als „ernst“. Man werde intern harte Gespräche führen müssen.