Politik bekennt sich klar zu Tirols Kleinstschulen

Die Tiroler Bildungslandschaft ist kleinstrukturiert – und das soll auch in Zukunft so bleiben, wie LH Anton Mattle und die zuständige LR Cornelia Hagele gegenüber der „Krone“ versichern. In Summe gibt es in Tirol 161 Klein- und Kleinstschulen. So werden zum Beispiel in der Volksschule Untertilliach fünf Schülerinnen und Schüler, in der VS Vögelsberg-Wattens sechs und in Eichholz-Fließ und Steinberg am Rofan je sieben Kinder unterrichtet.