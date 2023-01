Italienische Frächter kündigen Protestaktionen an

Die italienischen Frächterverbände wollen Protestinitiativen gegen die sektoralen und nächtlichen Transitverbote in Tirol ergreifen. Bei einer Versammlung des Frächterverbands FAI Conftrasporto am Samstag in Verona wurde die Einrichtung einer „Brenner-Koordinierungsgruppe“ beschlossen, die auch mit deutschen Verbänden Protestaktionen organisieren soll.