Italo-Frächter klagen EU wegen Tirols Fahrverbote

Ausgerechnet ein Südtiroler ist federführend

Seit mehreren Jahren prangere der Verband die „inakzeptable Situation“ an, die italienische Unternehmen aufgrund der von Tirol verhängten Fahrverbote „erdulden“ müssten, so Baumgartner weiter. „Mangels eines entschlossenen Handelns seitens der europäischen Institutionen“ habe man sich „in voller Übereinstimmung mit den anderen Transport- und Industrieverbänden“ dazu entschlossen, rechtliche Schritte einzuleiten. Ziel sei es, den „wiederholten Verletzungen der Grundsätze des freien Warenverkehrs und des fairen Wettbewerbs in der EU ein Ende zu setzen“, schrieb der Südtiroler Baumgartner in einer Aussendung.