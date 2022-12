Tirols Lkw-Beschränkungen für Salvini unerklärlich

„Es kann nicht so weitergehen“

Bei einer Pressekonferenz nach dem EU-Verkehrsministerrat beklagte Salvini „ein Problem an der Grenze zu Österreich“. „Die Beschränkung beim Verkehr von Waren und Fahrzeugen an der Grenze zwischen Italien und Österreich ist antieuropäisch und antiwirtschaftlich. Es kann nicht lange so weitergehen“, sagte Salvini vor Reportern in Brüssel.