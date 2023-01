Matteo Salvini will EU-Verfahren gegen Österreich

Die italienischen Frächter machen seit Jahren Druck auf die Regierung in Rom, damit es zu einem Ende der „einseitigen Beschränkungen“ Tirols komme. Am kommenden Samstag, 28. Jänner, treffen sich die größten Frächterverbände in Verona. Der Schwerlastverkehr auf der Brennerachse wird dabei zentrales Thema sein. Conftrasporto-Chef Paolo Uggè forderte die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zu einem entschlossenen Eingreifen in Europa auf, um die Einhaltung des Grundsatzes des freien Personen- und Warenverkehrs im Schengen-Raum zu verlangen. „Wir sind an Salvinis Seite in diesem Kampf. Die Frächter werden sich in Verona zu treffen. Niemand wird uns daran hindern können, Initiativen zur Verteidigung des Grundsatzes des freien Verkehrs zu ergreifen“, betonte Uggè.