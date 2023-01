Kinotickets & Buch zum neuen Hanks-Film gewinnen!

Wir begegnen dem mürrischen Zeitgenossen zum ersten Mal, als er sich in einem Baumarkt ein Seil kaufen will, aber als er an die Kassa kommt, hat er mit einem Angestellten eine lange Diskussion darüber, dass man ihm mehr Seil verkaufen will, als er braucht. Er hat nicht Unrecht, aber er sucht Streit, wo er nur kann. Seine kleine Wohnsiedlung patrouilliert er wie ein Lagerkommandant. Niemand darf auch nur einen Zentimeter außerhalb des zugewiesenen Platzes parken. Gott stehe jedem bei, der eine Flasche in die falsche Mülltonne wirft.