Nur jede dritte Mutter mit Kleinkind berufstätig

In Österreich ist nur jede dritte Mutter mit einem Kind unter drei Jahren berufstätig. Fehlende oder zu teure Betreuungsangebote sind dabei selten der Grund, nicht arbeiten zu gehen. Die Mehrheit gibt an, ihr Kind selbst betreuen zu wollen. Das zeigt der Bericht „Familien in Zahlen“ des Österreichischen Instituts für Familienforschung (ÖIF).