17-Jähriger mit Messer attackiert und verletzt

Aufgrund eines Rauferei wurden mehrere Streifen am Freitag gegen 12.25 Uhr zum Kaiser-Josef-Platz in Wels geschickt. Als die Polizisten vor Ort waren, wurde bekannt, dass sich alle Beteiligten bereits Richtung Bahnhofstraße begeben hatten. Dort konnten das Hauptopfer, ein 17-Jähriger aus Wels, und drei Zeugen angetroffen werden. Alle gaben an, dass der 17-Jährige mit einer Freundin einen Streit hatte und dann plötzlich von zwei unbekannten Jugendlichen attackiert worden war. Dabei hatte einer der Angreifer dem 17-Jährigen einen Kopfstoß versetzt, der andere hatte ihm von hinten mit einem Messer in den Rücken gestochen.