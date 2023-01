Zur „Kalten Herberge“ im Bergsteigerdorf Schmirn

Von St. Jodok am Brenner fahren wir ins malerische Schmirntal. Dort könnte man von zwei Startpunkten aufbrechen. Hier ist die Variante mit der wohl besten Parkmöglichkeit vorgestellt. In Schmirn, gegenüber der Mehrzweckhalle, führt eine Zufahrtsstraße zur „Unteren Holzebensiedlung“. Am höchsten Punkt des Weges befinden sich rechts ein kleiner Parkplatz (rund 1500 m) und die Rodelbahn.