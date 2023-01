Tiertransporte: Strafen bei Gesetzesverstoß erhöht

Seit Freitag ist ein Entwurf für eine entsprechende Verordnung in der Begutachtungsphase. „Wir drehen an vielen Schrauben, um das Leid der Tiere zu verringern. Auch in einem industrialisierten, landwirtschaftlichen System muss das Tierwohl an erster Stelle stehen“, sagte Tierschutzminister Johannes Rauch (Grüne).