Klimaschützer fahren schwere PS-Geschütze auf

Sichtbare Zeichen setzen

Jede Partei sei angehalten, ein sinnvolles Klimaschutzprogramm vorzulegen. Erst vergangene Woche setzten knapp 1000 Teilnehmer in 89 Orten ein sichtbares Zeichen in Sachen Klimaschutz - vom Musik-Walk in Prinzersdorf bis hin zur Fahrrad-Sternfahrt in Waidhofen an der Thaya.