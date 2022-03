Klimaaktivisten fordern jetzt schnelles Handeln

Vor genau elf Jahren kam es in Fukushima zu einem fatalen Reaktorunfall. Bis heute kämpft man mit den Folgen. Für die Vertreter von Fridays for Future (FFF) Niederösterreich somit ein symbolträchtiger Zeitpunkt, um vor dem weltweiten Klimastreiktag am 25. März (12.30 Uhr am Bahnhof in St. Pölten) zum ersten Demo-Schild-Wettbewerb aufzurufen. Denn aus Sicht der Klimaaktivisten gibt es in Niederösterreich noch reichlich Handlungsbedarf: „Ich fordere die Landespolitik auf, endlich aufzuwachen und sich mit der rechtlichen Verankerung der Klimaneutralität 2030 für die Zukunft einzusetzen, um eine Klimakatastrophe noch abzuwenden“, so Flora Peham von den FFF St. Pölten.