„Dürfen die verbleibende Zeit nicht vergeuden!“

Mit Tafeln und Parolen haben Fridays-for-Future-Aktivisten (FFF) gestern vor der Landtagssitzung in St. Pölten einmal mehr versucht, ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Wichtigstes Anliegen ist dabei die Verankerung der Klimaneutralität bis 2040, aber auch der Ausbau erneuerbarer Energien. „Wir richten uns an alle Parteien, denn die nächste Landesregierung wird die letzte sein, die den Klimapfad noch in Richtung 1,5-Grad-Erderwärmung korrigieren kann. Die nächste Landesregierung sieht sich da mit einer harten Aufgabe konfrontiert“, betont Johanna Frühwald von FFF.