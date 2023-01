Doppelpack! Salcher holt auch Gold in der Abfahrt

Die WM-Goldenen kommen bei Markus Salcher immer im Doppelpack! 2013 und 2017 und jetzt auch 2023 in Espot (Sp) hat er sich im Super-G und auch in der Abfahrt den Titel geholt. Am Mittwoch in der Abfahrt war der 31-Jährige wie im Training zweieinhalb Stunden davor nicht zu schlagen, setzte sich bei den stehenden Herren um acht Hundertstel vor Robin Cuche (Sz) und 1,04 Sekunden vor Alexis Guimond (Kan) durch.