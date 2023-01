„Der Pokal ist von den Fans und für die Fans“

Bjerregaard hat die Herzen der Fans in Hütteldorf im Sturm erobert. Sektionsleiter Robert Dienst hatte den 23-Jährigen 1966 aus Aarhus nach Wien gelockt. Damals arbeitete der Däne in einer Gärtnerei, studierte Nationalökonomie. Bei Rapid wurde er Profi: „Mein Glück war, dass die Erwartungshaltung sehr gering war. Im Verein und von mir. Ich war nie nervös.“ Johnny stellte sich mit elf Toren in den ersten sechs Spielen vor. Unsterblich wurde er am 4. Dezember 1968 mit seinem Ausgleich im Santiago Bernabeu beim 1:2 - dank der Auswärtstorregel boxte Rapid so nach dem 1:0 von Wien Real Madrid im Achtelfinale aus dem Europacup der Landesmeister.