„Träume jeden Tag von schreienden Passagieren“

Am Dienstag musste sich der Lokführer der Raaberbahn wegen fahrlässiger Gemeingefährdung am Landesgericht Wiener Neustadt verantworten. Sein Zug war am 9. Mai 2022 auf dem Weg von Deutschkreutz nach Wien am bei Münchendorf (NÖ) entgleist. Zwei Waggons kippten dabei zur Seite. Ein junger Fahrgast wurde aus der Bahn geschleudert und eingeklemmt. Er starb infolge eines Quetschtraumas. Weitere Dutzende Fahrgäste wurden verletzt.