Felix Neureuther: „Noch dazu vor einem Piefke“

Genau vor zehn Jahren stieg das wohl legendärste Rennen der Geschichte auf der Planai. „So eine Stimmung wie in diesem Moment, als Marcel in Schladming bei ihm daheim durchs Ziel fuhr und Weltmeister wurde, noch dazu vor einem Piefke“, schwelgt Felix Neureuther in Erinnerungen. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Alex Hofstetter.