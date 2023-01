Dreiste Einbrecher in ganz Tirol auf Beutezug

Mehrere Einbruchsdiebstähle halten derzeit die Tiroler Polizei auf Trab. So wurden in Stams und Kirchberg auf Baustellen unter anderem eine Maschinensteuerung sowie verschiedene Akkuwerkzeuge gestohlen. Aus einem Kellerabteil in Innsbruck verschwand ein hochwertiges Mountainbike. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.