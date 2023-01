Pharmabranche: Antibiotika sind viel zu billig

Preisbildung: „Brauchen automatisierten Prozess“

„Was wir brauchen, ist, dass wir unsere Preise an die Inflationsrate anpassen können“, forderte der Branchenvertreter. Der Pharmaindustrie sei es in Österreich nicht gestattet, selbst die Preise anzuheben, sondern jedes Unternehmen müsse dann einen Antrag bei der Sozialversicherung stellen. Das sei ein mühsamer Prozess, der in der Regel negativ entschieden werde, erläuterte Herzog. Es brauche einen automatisierten Prozess.