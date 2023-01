Deutschland: Wirbel um „unheilbare Immunschwäche“

In dem am Samstag veröffentlichten Gespräch ging es unter anderem über die künftige Pandemiepolitik und welche Risiken und Gefahren der Minister sieht. In der Erstversion des Interviews wurde Lauterbach mit folgenden Worten zitiert: „Es ist bedenklich, was wir bei Menschen beobachten, die mehrere Corona-Infektionen gehabt haben. Studien zeigen mittlerweile sehr deutlich, dass die Betroffenen es häufig mit einer nicht mehr zu heilenden Immunschwäche zu tun haben.“