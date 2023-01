„Ich hoffe, dass es keinen Abgang mehr gibt“

Ich versuche über mein tägliches Tun zufrieden zu sein. Wenn ich im Training Dinge vermittle, die Jungs unterstütze und wir eine gute Energie haben, dann gehe ich mit einem positiven Gefühl vom Platz. Natürlich habe ich auch Ziele wie Titel zu gewinnen. Ich bin dankbar, dass ich nach dem ersten Jahr schon zwei im Sack habe. Ob es immer in der österreichischen Liga, in einer ausländischen Liga oder in meiner Heimat Deutschland ist, ist nicht in meinem Plan verankert. Ich will einfach im Hier und Jetzt leben und arbeiten. Perfekt ist man nie, aber man kann sich immer weiterentwickeln zu seiner besten Version. Wo es für mich dann endet, schauen wir mal. Sprechen wir in zehn Jahren in Marbella noch einmal, vielleicht bin ich dann noch immer mit Salzburg hier.