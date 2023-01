„Die richtigen Worte können Wunder bewirken“

Gernot Brunner (56) hat drei Facharztausbildungen gemacht und war von 2008 bis 2018 ärztlicher Direktor am LKH-Uniklinikum Graz. 2002 war er der Leibarzt des Dalai Lama. Heute arbeitet Brunner als Arzt und Coach in einer freien Praxis in Graz und bietet seinen Patienten statt Untersuchungen ausführliche Gespräche an. Seine Theorie: „Ein Mensch ist nie vollständig gesund oder krank, sondern bewegt sich stets irgendwo dazwischen.“ Sein Ziel: Den Patienten dazu zu bringen, die Erhaltung seiner Gesundheit selbst aktiv in die Hand zu nehmen.