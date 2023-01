Erstes Krankenhaus auf „Leiharbeit“ angewiesen

Herbert Langenberger ist einer jener Ärzte, die noch ein Funkeln in den Augen bekommen, wenn sie Gäste durch ihre Abteilung führen. Mammografie, Computertomografie, Magnetresonanztomografie - da stehen schon einmal Geräte in der Klinik Ottakring herum, die eine Million Euro kosten und Gehirnbilder in drei Sekunden schießen.