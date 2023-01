Mehr Pflegekräfte von Philippinen wollen kommen

Es sollen also noch mehr Pflegekräfte von den Philippinen kommen, sind sich Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer und Ivan Frank M. Olea, Vizechef der philippinischen Botschaft in Österreich, einig. Dieser war kürzlich in Oberösterreich, um “seine“ Pflegekräfte zu besuchen und sich von ihrem Wohlergehen zu überzeugen.