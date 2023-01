Post lag vor Haus in Säcken, ein Paket verschwand

Wieso liegen Säcke voller Briefe mitten im Wohngebiet herum? Es handelt sich um Sammeltaschen, in denen sich die Post für viele unterschiedliche Haushalte befindet. „Zusteller, die zu Fuß, mit Fahrrädern oder Mopeds unterwegs sind, haben nur begrenzte Stauräume auf den Fahrzeugen und Zustellwägen“, heißt es dazu seitens der Post auf „Krone“-Anfrage. Diese gebe es allerdings nur im „Brief-Bereich“, betont man. Einschreiben und Pakete bleiben eigentlich immer versperrt beim Briefträger – was in diesem Fall wohl nicht geschehen ist.