„In der Kabine ist es ähnlich wie in Schulklasse“

Krone: Gibt es einen Bereich, auf den ihr in der Vorbereitung speziell den Fokus gelegt habt?

Xaver Schlager: Da die Vorbereitung nicht lang war, ging es darum, die Zeit effektiv zu nutzen, in unsere Abläufe zu kommen, uns bestmöglich vorzubereiten.

Marcel Sabitzer: In der Vorbereitung steht für mich zunächst immer der körperliche und konditionelle Aspekt im Fokus. Das ist der Grundstein - dann geht es darum, mannschaftstaktisch und fußballerisch umzusetzen, was der Trainer fordert.