US-Schauspieler Alec Baldwin droht nun Haftstrafe

„Genügend Beweise liegen vor“

„Nach dem ausgiebigen Studium der Beweise und der Gesetzeslage im Staat New Mexico bin ich zu dem Schluss gekommen, dass genügend Beweise vorliegen, Alec Baldwin und ein weiteres Crewmitglied des Films ‚Rust‘ anzuklagen“, so Staatsanwältin Mary Carmack-Altwies: „Niemand steht über dem Gesetz.“ In New Mexico wird fahrlässige Tötung mit bis zu 18 Monaten Haft und 5000 US-Dollar Strafe bedroht.