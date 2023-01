Rumäniens Botschafter nach Veto wieder in Wien

Nach dem großen Ärger in Rumänien über Österreichs Veto gegen die Erweiterung der Schengen-Grenze kehrt nun Rumäniens Botschafter Emil Hurezeanu wieder auf seinen Posten in Wien zurück. Es sei eine „Geste der Öffnung“, wie das Präsidialamt in Bukarest am Donnerstag erklärte - das Land hofft auf einen Schengen-Beitritt im Jahr 2023.