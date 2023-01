Nächster derber Rüffel für Schallenberg aus Polen

Schallenberg hatte am Montag in Bezug auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine dafür plädiert, gegenüber Moskau „Augenmaß“ zu bewahren. „Die OSZE ist eine der wenigen verbliebenen Plattformen, in denen russische Diplomaten sitzen und sich unsere Argumente, unsere scharfe Kritik am russischen Angriffskrieg anhören müssen“, so der Außenminister. Er sprach sich auch gegen ein generelles Visaverbot für russische Staatsbürger aus.