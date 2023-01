Ukraine erbost: Schallenberg nach Dnipro geladen

„Wir schätzen die Zusammenarbeit mit Österreich und sind dankbar für die Unterstützung im Rahmen der UNO und der EU“, erklärte Oleh Nikolenko, der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, am Dienstag. Man lade den „Chef der österreichischen Diplomatie“ in die Ukraine, und insbesondere zu einem Besuch in Dnipro ein. „Dort wird er die Gelegenheit haben, den Angehörigen von 44 Menschen, die infolge des russischen Raketenangriffs auf ein Hochhaus ums Leben gekommen sind, seine Argumente über die Augenmaßbewahrung zu wiederholen. Oder denjenigen, deren Angehörige noch unter den Trümmern liegen“, so Nikolenko.