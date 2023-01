Von Lieferwagen erfasst: Tirolerin starb in Klinik

Traurige Nachricht aus der Innsbrucker Klinik! Eine 83-jährige Frau ist nach einem Verkehrsunfall in Wörgl an ihren schweren Verletzungen verstorben. Ein Paketwagenfahrer hatte die Fußgängerin am Dienstag übersehen, sie mit seinem Wagen erfasst und meterweit mitgeschleift. Erst als Passanten Alarm schlugen, hielt er an.