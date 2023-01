Qual der Wahl: Dattel-Tee oder Dattel-Kaffee?

Dattel-Kerne sind gesund! Man kann sie mahlen und so mittels einer Cafetiere zu einem Kaffee verarbeiten, der garantiert kein Koffein enthält, dafür durch sein herrliches Aroma besticht. Datteln sind reich an Kalium, Calcium, Eisen, Kupfer, Zink, Phosphor und Magnesium. Zudem sind B-Vitamine wie Vitamin B3 und Vitamine B5 dabei. Auch Vitamin C finden sie im „Wüstenbrot“.