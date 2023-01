„Solange ich es schaffe, mache ich weiter“

Der Steirer Erwin Kristandl hat in der Welt der feinen (Hauben-)Küche schon mehr Stationen hinter sich, als er aufzählen kann. Vom Schiff über die besten Häuser in Basel bis nach Tirol. Doch statt sich jetzt, mit 72, zurückzulehnen, schwingt der Spitzenkoch stundenweise in der Heiltherme Bad Waltersdorf den Kochlöffel.