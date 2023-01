Kroatiens Präsident kritisiert Stellvertreterkrieg

„Washington und die NATO führen über die Ukraine einen Stellvertreterkrieg gegen Russland. Und umgekehrt“, sagte Milanović laut Medienberichten am Sonntag bei einer Pressekonferenz in Vukovar. Er kritisierte, dass es dabei kein klares Ziel gebe. „Ohne ein Endziel, ohne einen Plan endet alles wie in Afghanistan“, betonte er.