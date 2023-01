Tormann-Suche: Vier Bayern-Angebote abgelehnt

Am Montag gab’s den nächsten Anlauf der Bayern. Sechs Millionen Euro plus zwei Millionen an Bonuszahlungen. Diese würde es aber nur bei einem Champions-League-Sieg der Münchner geben. Gladbach lehnte erneut ab und schrieb einen Deal mit Omlin somit ab. Man ließ den Montpellier-Torwart wissen, dass der Transfer nicht zustande kommt.