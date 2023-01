Innsbruck diskutiert über Meinungsfreiheit

Es brauche mehr öffentliche Auseinandersetzung

„Es besteht für uns kein Zweifel, dass Daniele Ganser rechte Verschwörungstheorien zwar nicht in aller Deutlichkeit, aber als geistiger Brandstifter stützt. Gansers Meinungsäußerungen stehen allerdings im Verfassungsrahmen. Meinungsfreiheit ist ein allzu hohes Gut, als dass man sie mal so, mal so handhabt. Das einzige Mittel gegen derartige Scharlatane sind nicht Verbote, sondern gnadenlose Aufklärung. Deshalb braucht es mehr öffentliche Auseinandersetzung in der Stadt und nicht weniger“, meint etwa GR Mesut Onay (ALI), der damals gegen den Gemeinderatsbeschluss stimmte.