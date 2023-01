Mangott: „Vortragsverbot ist taktisch nicht klug!“

Die Rolle des Westens beim Krieg in der Ukraine

Doch wie sind seine Aussagen nun zu bewerten, hat der Westen Schuld am Krieg in der Ukraine? „Dass der Westen an der Entfremdung zu Russland eine Mitverantwortung trägt, sehe ich auch. Aber man kann nicht so weit gehen, zu sagen, dass das eine Rechtfertigung für Kriegsverbrechen Russlands sei.“ Und berichten Medien zu NATO-freundlich? „Sagen wir so, es gibt schon einen sehr breiten Konsens, was die Beurteilung des Krieges betriff. Aber es gibt traditionelle Medien, die durchaus seriös versuchen, Verantwortungen festzustellen und differenziert zu berichten. Ganser macht das jedoch nicht in seriöser, sondern in spektakulärer, aufmerksamkeitsheischender Form.“