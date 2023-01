„Manchester City war ohne Haaland besseres Team“

Auch Presse schimpft

Auch Englands Presse ging mit Haaland hart ins Gericht. Für den „Mirror“ war der Angreifer neben Manchester Uniteds Anthony Martial der „Loser“ des Spiels. „Nach seinem sensationellen Start in die Saison ist Haaland in den letzten Wochen außer Tritt geraten und hat das Derby mit der dritten enttäuschenden Leistung in Folge beendet“, so das Medium.